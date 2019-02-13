Ремонт дорог. Жители Бишкека требуют объявить мораторий на реализацию проекта

Вырубка деревьев в Бишкеке — очень проблемная тема. Если несколько лет назад снос зеленых насаждений не вызывал бурного общественного негодования, то сейчас горожане активно выступают против. Спусковым крючком стала массовая вырубка деревьев в ходе реконструкции столичных улиц.

Недавно стало известно, что в ходе второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» в течение двух лет город может потерять около четырех тысяч деревьев. Горожане, экологические организации, урбанисты и активисты считают, что этого допускать нельзя.

Мэрия, пытаясь снизить градус недовольства, пригласила горожан на обсуждение вопроса. Но люди так и не получили ответы на большую часть вопросов.

Деревья, которые уже потеряли

«В советское время в строительных нормах и правилах был норматив озеленения территорий общего доступа (парки, скверы, улицы) — 18 квадратных метров на жителя. Во Фрунзе он достигал 21 квадратного метра», — сообщил исполнительный директор ОО «Ырыстан» Дмитрий Переяславский.

СНиП отменили, приняли какую-то фикцию – правила благоустройства города, где цифрами не указано, сколько должно на человека приходиться зеленых насаждений. Дмитрий Переяславский

Он добавил, что, по неофициальным данным, площади зеленых насаждений сократились до 3-4 квадратных метра на человека. Но здесь надо учитывать и то, что выросло число бишкекчан.

«Нельзя проводить компенсацию так: здесь мы вырубим деревья, а на Южной магистрали посадим сквер. Мы должны понимать, что есть люди с ограниченными физическими возможностями, мамы с колясками, дети. Они должны где-то гулять. Мы не можем им сказать идти гулять в парк Ататюрка или на Южную магистраль. Поэтому зеленые территории должны быть распределены по городу», — отметил он.

По мнению эколога Дмитрия Ветошкина, мэрия не проработала механизмы компенсационного озеленения, а придорожные территории не имеют необходимой инфраструктуры для посадки новых саженцев. Кроме того, у Бишкекзеленхоза пока нет саженцев, которые смогут дать полноценную крону в условиях микроклимата столицы.

За последние годы нет ни одной полноценно озелененной улицы. Если мэрия сейчас снесет деревья и расширит улицы, мы окажемся в точке невозврата. Дмитрий Ветошкин

Чистый воздух на словах

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Экоактивисты требуют ввести мораторий на реализацию второй фазы китайского гранта, пока мэрия не опубликует план реконструкции дорог, технико-экономическое обоснование, почему именно данные улицы решили ремонтировать и что улучшится от этого. Но самое главное: муниципалитет должен предоставить экологическую экспертизу — как снос деревьев повлияет на здоровье людей и микроклимат города.

Глава ОФ «МувГрин» Мария Колесникова отметила, что горожане задаются вопросом: для чего расширять улицы?

«Нам говорят, что это повысит продуваемость, пропускную способность, уменьшит пробки, и мы станем дышать более чистым воздухом. Но не проведены анализы и исследования по этому вопросу. Так для чего расширять?» — спросила она.

Дороги шире, пробки те же

Инженер-эколог «МувГрин» Бактыгуль Стакеева добавила, что расширение дорог приводит не только к экологическим проблемам.

«Расширение дороги в целом способствует тому, чтобы росло количество авто, а вместе с этим и количество ДТП на этих убийственных зебрах. Одним словом, город не для людей, небезопасный во всех аспектах, продолжают строить и эти власти», — отметила она.

В то же время основную задачу, которую должно, по мнению городских властей, решить расширение дорог, — уменьшение пробок это не решает.

Мы не видим, чтобы расширение Душанбинки (улицы Токтоналиева) решило проблему пробок на проспекте Мира. Глава ОФ «Городские инициативы» Раушанна Саркеева

Такого же мнения архитектор Юсуф Тагиров. По его мнению, в Бишкеке дороги делают шире для парковки машин. Он отметил, что в Бишкеке есть главные дороги, которые по разным причинам оказались недостроенными в советское время. А именно они должны брать на себя транспортные потоки.

Архитектор уверен, что пока эти улицы не доделают, о развитии дорожно-транспортной сети в Бишкеке говорить не приходится.

«Надо пробивать улицу Баха (Садырбаева), Жукеева-Пудовкина, Жибек Жолу, Медерова соединять с проспектом Мира», — отметил он.

Найти золотую середину

Городской планировщик Атай Самыйбек отметил, что хотя муниципалитет начал работать с населением по городским вопросам, но ему все равно не хватает прозрачности.

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«Мэрия опубликовала список дорог, которые отремонтирует. Хорошо, я вижу, где будут делать, но не вижу как. Другой информации нет. Надо научиться работать прозрачно и со всеми заинтересованными лицами: и горожанами, и бизнесом, и городскими властями. Конечно, у всех свои интересы, но основная цель — жизнь в городе, создание комфортных условий», — отметил он.

В мэрии ссылаются на разработанную концепцию развития дорожной сети, по которой и определены улицы, подпадающие под проект реконструкции. Те, что можно сделать сквозными, планируют пробить, часть расширить. В том числе второстепенные.

При этом экологи бьют во все колокола: уровень загрязнения воздуха в городе превышает допустимые нормы во много раз. Это негативно сказывается на здоровье горожан. Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что причиной болезней, приводящих к преждевременной смертности в Кыргызстане и непосредственно в Бишкеке, чаще всего становится грязный воздух.