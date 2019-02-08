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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (146)

Вырубать деревья в Бишкеке нельзя. Экологи объяснили почему

Вырубка деревьев в Бишкеке будет иметь катастрофические последствия для столицы. Исполнительный директор общественного фонда «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин на своей странице в Facebook объяснил, почему важно сохранить зеленые насаждения.

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По его словам, муниципалитет не проработал механизмы компенсационного озеленения, а именно не определил реальную стоимость деревьев.

«Стоимость за вырубку взрослого дерева в 2-3 раза ниже, чем стоимость саженца, и в 15 раз ниже, чем закупочная стоимость деловой древесины. Следовательно, методика по определению реальной стоимости деревьев не разработана», — отметил эколог.

Он добавил, что придорожные территории не имеют необходимой инфраструктуры для посадки новых саженцев. Отсутствуют или непригодны арыки, дренажные системы, аэрация приствольных кругов, которая позволит вести компенсационное озеленение в городе.

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Дмитрий Ветошкин считает, что у Бишкекзеленхоза пока нет саженцев, которые смогут дать полноценную крону в условиях микроклимата столицы. Кроме того, у предприятия нет методики выращивания деревьев в условиях города.

«За последние годы нет ни одной полноценно озелененной улицы», — уверен глава ОФ.

По его словам, до сих пор нет посадочного материала из местных питомников. Кроме того, нет согласованности между санитарными нормами и правилами градостроительства.

«Нормы по озеленению не соблюдают. Коммуникации, которые проходят вдоль дорог, не позволят высадить там новые насаждения», — заметил Дмитрий Ветошкин.

Таким образом, между тротуаром и новой дорогой защитной зеленой полосы не будет.

Дмитрий Ветошкин

Кроме того, снос деревьев и компенсационное озеленение не имеют механизмов общественного участия. «Не обеспечен процесс участия граждан в принятии экологически значимых решений, что нарушает местное и международное законодательство», — добавил эколог.

Дмитрий Ветошкин отметил, что в городе нет механизмов инвентаризации зеленых насаждений, которые могли бы отражать данные по деятельности Бишкекзеленхоза. «Если мэрия сейчас снесет деревья и расширит улицы, то мы окажемся в точке невозврата», — уверен он.
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