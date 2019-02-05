Ремонт дорог в Бишкеке. Под снос может пойти около 4 тысяч деревьев

Под снос из-за ремонта дорог в Бишкеке может пойти около 4 тысяч деревьев. Об этом заявили на плановом совещании в мэрии.
Напомним, в рамках реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» планируют отремонтировать 60 дорог.
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Ранее руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева сообщила, что только на улице Орджоникидзе мэрия наметила вырубить более 300 деревьев. Тогда муниципалитет поспешил заверить, что постарается максимально сохранить зеленые насаждения при ремонте дорог. Для этого к обсуждению проектов реконструкции решили привлечь общественность.