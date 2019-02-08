Бишкекчане требуют от мэрии прозрачности в проектах реконструкции дорог. Об этом на круглом столе «Дороги, которые мы выбираем» заявила руководитель общественного объединения «МувГрин» Мария Колесникова.

Она отметила, что для многих горожан неожиданностью стала новость о вырубке около четырех тысяч деревьев в рамках реализации второго проекта реконструкции дорог.

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«Нет прозрачности в вашей деятельности. Все технико-экономические обоснования, экологическое заключение, проекты должны быть визуализированы и выложены на сайте мэрии», — отметила она.

Мария Колесникова отметила, что горожане задаются вопросом: для чего расширять улицы?

«Нам говорят, что расширение улиц повысит продуваемость, повысит пропускную способность, уменьшит пробки и мы станем дышать более чистым воздухом. Но не проведены анализы и исследования по этому вопросу. Так для чего расширять?» — спросила она.

Начальник УКС Уланбек Азыгалиев ответил, что технико-экономическое обоснование проекта разработано в 2016-2017 годах, после подписано межправительственное соглашение. На вопрос активистки, чем обосновано расширение дорог, он ответить не смог.

Представитель фонда «Экодеми» отметила, что муниципалитет должен провести по вопросу реконструкции дорог общественные слушания. «Если сегодня не примем правильное решение, завтра нечем будет дышать», — сказала Мария Колесникова.