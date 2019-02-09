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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (246)

Дороги в Бишкеке расширяют, но это выгодно только тем, кто паркуется у обочин

В Бишкеке дороги делают шире, чтобы было, где парковать машины. Такое мнение высказал архитектор Юсуф Тагиров.

«Наш город входит в кризисную стадию развития, наступает коллапс, наступает кризис инженерно-транспортной инфраструктуры. А она как кровеносные сосуды для города. Но сегодня мы не расширяем дороги, а просто делаем их шире для автостоянок. Парковок нет, и никто не хочет решать эту проблему», — сказал он.

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Юсуф Тагиров добавил, что в городе есть главные дороги, которые по разным причинам оказались недостроенными в советское время. А именно они должны брать на себя транспортные потоки. Архитектор уверен, что пока эти улицы не доделают, о развитии дорожно-транспортной сети в Бишкеке говорить не приходится.

«Надо пробивать улицу Баха (Садырбаева), Жукеева-Пудовкина, Жибек Жолу, Медерова соединять с проспектом Мира. Кстати, там построен супермаркет. Если бы чиновники проявили политическую волю, то владельцы могли бы возле построить и путепровод. Но никому это не было нужно», — отметил он.

Напомним, в течение двух лет в Бишкеке в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» отремонтируют 60 столичных улиц. При этом, по предварительным подсчетам, под снос попадает около 4 тысяч деревьев.

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