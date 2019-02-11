13:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Реорганизацию в Нацгоспитале проводят, чтобы убрать неугодного завотделением

Реорганизацию в Национальном госпитале хотят провести, чтобы убрать главу отделения микрохирургии глаза № 1 Салтанат Иманбаеву. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил адвокат Такен Молдакулов.

Он отметил, что есть противостояние между главой Нацгоспиталя Дамирой Сагынбаевой и завотделением Салтанат Иманбаевой.

Читайте по теме
Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача
«Автоматически возникает резонный вопрос: с чего начались разногласия между главврачом и заведующей? Это личная месть и психологический террор. В 2018 году Дамира Сагынбаева беспричинно освободила от занимаемой должности Иманбаеву. Последняя опротестовала приказ в суде», — отметил он.

Адвокат добавил, что после этого руководитель Нацгоспиталя объявила выговор завотделением.

«По закону после второго выговора человек не может занимать должность в системе здравоохранения. Салтанат Иманбаева опять же в суде опротестовала и этот приказ», — сказал он.

Такен Молдакулов добавил, что тогда Дамира Сагынбаева пошла на реорганизацию.

«Интересно, что ни вице-премьер-министр, ни заместитель министра здравоохранения не поинтересовались, что она даст. Для чего вообще проводится: для сокращения бюджетных средств или улучшения качества оказания услуг? Но справки-обоснования нет. Есть заключение рабочей группы, которую создала сама Сагынбаева. Ее возглавил заместитель главврача», — отметил он.

По мнению адвоката, реорганизацию проводят с одной целью, чтобы через объединение отделений убрать неугодного человека.

При этом, по словам Такена Молдакулова, Салтанат Иманбаева возглавляет отделение 18 лет, и всегда оно было одним из лучших.

«В ближайшее время мы обратимся в правоохранительные органы по имеющимся материалам с заявлением на злоупотребление должностными полномочиями главой Нацгоспиталя», — сказал он.
Ссылка:
просмотров: 717
Версия для печати
Материалы по теме
Все для пациентов. В Нацгоспитале рассказали, зачем проводят оптимизацию
Комиссия Минздрава расследует жалобу врачей Нацгоспиталя
Авария на ТЭЦ. В Нацгоспитале начали отапливать треть здания
В Нацгоспитале разморозило систему отопления. Кто-то сбросил воду
На ремонт Национального госпиталя выделили еще три миллиона сомов
В Нацгоспитале завершается ремонт, ждут новое оборудование
В Нацгоспитале практически закончили ремонт двух отделений
После проверки Нацгоспиталь закрывает производство лекарств
Депутаты: В кабинете Нацгоспиталя по производству лекарств антисанитария
Популярные новости
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Пересечение стоп-линии на&nbsp;запрещающий сигнал. Видео о&nbsp;&laquo;Безопасном городе&raquo; Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал. Видео о «Безопасном городе»
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! добавляет бесплатные внесетевые минуты Мобильный оператор О! добавляет бесплатные внесетевые минуты
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт «Бакай Банк» и GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов