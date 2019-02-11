Реорганизацию в Нацгоспитале проводят, чтобы убрать неугодного завотделением

Реорганизацию в Национальном госпитале хотят провести, чтобы убрать главу отделения микрохирургии глаза № 1 Салтанат Иманбаеву. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил адвокат Такен Молдакулов.

Он отметил, что есть противостояние между главой Нацгоспиталя Дамирой Сагынбаевой и завотделением Салтанат Иманбаевой.

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«Автоматически возникает резонный вопрос: с чего начались разногласия между главврачом и заведующей? Это личная месть и психологический террор. В 2018 году Дамира Сагынбаева беспричинно освободила от занимаемой должности Иманбаеву. Последняя опротестовала приказ в суде», — отметил он.

Адвокат добавил, что после этого руководитель Нацгоспиталя объявила выговор завотделением.

«По закону после второго выговора человек не может занимать должность в системе здравоохранения. Салтанат Иманбаева опять же в суде опротестовала и этот приказ», — сказал он.

Такен Молдакулов добавил, что тогда Дамира Сагынбаева пошла на реорганизацию.

«Интересно, что ни вице-премьер-министр, ни заместитель министра здравоохранения не поинтересовались, что она даст. Для чего вообще проводится: для сокращения бюджетных средств или улучшения качества оказания услуг? Но справки-обоснования нет. Есть заключение рабочей группы, которую создала сама Сагынбаева. Ее возглавил заместитель главврача», — отметил он.

По мнению адвоката, реорганизацию проводят с одной целью, чтобы через объединение отделений убрать неугодного человека.

При этом, по словам Такена Молдакулова, Салтанат Иманбаева возглавляет отделение 18 лет, и всегда оно было одним из лучших.

«В ближайшее время мы обратимся в правоохранительные органы по имеющимся материалам с заявлением на злоупотребление должностными полномочиями главой Нацгоспиталя», — сказал он.