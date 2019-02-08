В Кыргызстане задержан разыскиваемый член террористической организации

На юге Кыргызстана задержан разыскиваемый член международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по недопущению проникновения боевиков международных террористических организаций, перебрасываемых из зон вооруженных конфликтов с террористическим заданием, в Джалал-Абаде задержан 30-летний гражданин одного из государств Центральной Азии.

Отмечается, что у себя на родине задержанный находится в официальном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.

Установлено, что подозреваемый прошел специальный курс по изготовлению самодельных взрывных устройств из подручных средств, а также по тактике ведения боя из автоматического оружия в городских и горных условиях. Задержанный нелегально проник на территорию КР с дальнейшими планами создать необходимые условия для формирования подпольной террористической ячейки с целью совершения разбойного нападения (так называемого ганимата).

Спецслужбы Кыргызстана устанавливают преступные связи, а также пособников арестованного. Рассматривается вопрос о передаче в установленном порядке представителям компетентных органов стран-партнеров для дальнейшего привлечения к ответственности.