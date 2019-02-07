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Общество

Задержка рейса Бишкек — Стамбул. В компании утверждают — задымления не было

В ОАО «МАМ» рассказали подробности задержки утреннего рейса Бишкек — Стамбул.

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«По техническим причинам рейс авиакомпании «Пегасус» перенесли на 18.30. С 7.00 рейс перенесли дважды, некоторым желающим оформили полный возврат и перенесли билеты на другую дату с предоставлением гостиницы. Остальные пассажиры сейчас в стерильной зоне аэропорта «Манас». Им предоставлено горячее питание», — сообщил представитель авиакомпании.

В «Пегасусе» заверяют, что задымления крыла не было.

Напомним, ранее пассажиры сообщили 24.kg, что утренний рейс в Стамбул задержали из-за технической неисправности самолета, а именно задымления крыла.
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