23:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (244)

В Бишкеке на проспекте Айтматова восстановят парковочные карманы

На проспекте Айтматова восстановят парковочные карманы. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям.

Председатель комиссии депутат Жумабек Салымбеков отметил, что работу необходимо провести качественно.

Читайте по теме
Депутаты БГК спорят о парковочных карманах на проспекте Айтматова
«В прошлом году улицу отремонтировали в рамках китайского гранта. Она находится на гарантии. Необходимо сделать все тщательно, чтобы потом нас не обвинили, что мы что-то разрушили и не сняли с гарантии», — сказал он.

Депутат Павел Десятников добавил, что решение экс-мэра Албека Ибраимова о создании вдоль дороги велодорожки поспешное и необдуманное.

«Велодорожку пытались сделать в районе, где в пять раз токсичность воздуха превышает норму», — отметил он.

По словам депутата, ликвидация парковок нанесла серьезный ущерб предпринимателям. 

Представитель Бишкекасфальтсервиса пообещал, что подготовительные работы предприятие начнет в марте, а закончит к 1 мая.
Ссылка:
просмотров: 659
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Они блокируют машины соседей
Нарушают правила. На улице Шопокова водители паркуются возле знака
Водитель внедорожника припарковался почти на ступенях медицинского центра
Чудаки парковки. Автобусные остановки Бишкека стали стоянкой для таксистов
Чудаки парковки. Они считают, что оставлять машину на зебре — это нормально
Чудаки парковки. Они продолжают ездить по тротуарам
Чудаки парковки. Газон в микрорайоне «Восток-5» превратили в стоянку
Городские парковки. Депутаты БГК не согласны с мэрией в вопросе их организации
Чудаки парковки. Их не пугают даже высокие штрафы и эвакуаторы
Чудаки парковки. Когда наведут порядок возле Аламединского рынка?
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области