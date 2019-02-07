В Бишкеке на проспекте Айтматова восстановят парковочные карманы

На проспекте Айтматова восстановят парковочные карманы. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям.
Председатель комиссии депутат Жумабек Салымбеков отметил, что работу необходимо провести качественно.
Депутат Павел Десятников добавил, что решение экс-мэра Албека Ибраимова о создании вдоль дороги велодорожки поспешное и необдуманное.
«Велодорожку пытались сделать в районе, где в пять раз токсичность воздуха превышает норму», — отметил он.
По словам депутата, ликвидация парковок нанесла серьезный ущерб предпринимателям.
Представитель Бишкекасфальтсервиса пообещал, что подготовительные работы предприятие начнет в марте, а закончит к 1 мая.