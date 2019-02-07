В Бишкеке на проспекте Айтматова восстановят парковочные карманы

На проспекте Айтматова восстановят парковочные карманы. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям.

Председатель комиссии депутат Жумабек Салымбеков отметил, что работу необходимо провести качественно.

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«В прошлом году улицу отремонтировали в рамках китайского гранта. Она находится на гарантии. Необходимо сделать все тщательно, чтобы потом нас не обвинили, что мы что-то разрушили и не сняли с гарантии», — сказал он.

Депутат Павел Десятников добавил, что решение экс-мэра Албека Ибраимова о создании вдоль дороги велодорожки поспешное и необдуманное.

«Велодорожку пытались сделать в районе, где в пять раз токсичность воздуха превышает норму», — отметил он.

По словам депутата, ликвидация парковок нанесла серьезный ущерб предпринимателям.

Представитель Бишкекасфальтсервиса пообещал, что подготовительные работы предприятие начнет в марте, а закончит к 1 мая.