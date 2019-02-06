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Общество

Здание за $579 тысяч хочет купить себе Социальный фонд. И только в центре

Первомайское районное управление Социального фонда покупает здание за 40 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Здание не менее 700 квадратных метров должно быть приспособлено для административных нужд. В нем должно быть не менее 20 кабинетов, парковка на 10 машин, удобные подъездные пути. Рассматриваются объекты только в центре Бишкека.

Закупка вызвала негодование у читателей 24.kg.

«Разве это нормально, что районное управление Соцфонда хочет купить здание за $579 тысяч, когда у нас дефицит бюджета 6 миллиардов? Лучше пусть отдадут пустующие здания Фонда госимущества», — написал читатель.
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