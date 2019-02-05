В Кыргызстане внедряют новую систему регистрации прививок. Новорожденным детям выдают сертификат профилактических прививок. Об этом сообщили в центре информации и связи с общественностью Министерства здравоохранения.
По его данным, сертификат является официальным документом, регистрирующим факт получения иммунизации. Его внедрение является рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Сведения о медицинских противопоказаниях или других причинах отсутствия профилактических прививок указывают в медицинских документах амбулаторного больного (в истории развития ребенка).
«Сертификат профилактических прививок заполняют на официальном языке. Он является важным документом и хранится его владельцем пожизненно», — добавили в Минздраве.