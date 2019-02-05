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Общество

В Кыргызстане внедряют новую систему регистрации прививок

В Кыргызстане внедряют новую систему регистрации прививок. Новорожденным детям выдают сертификат профилактических прививок. Об этом сообщили в центре информации и связи с общественностью Министерства здравоохранения.

По его данным, сертификат является официальным документом, регистрирующим факт получения иммунизации. Его внедрение является рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Отмечается, что сертификат выдается родильным домом или прививочным кабинетом общественного здравоохранения (ЦСМ, ЦОВП, ГСВ, ФАП), запись в него вносится в момент проведения прививки, скрепляется подписью медсестры прививочного кабинета и печатью организации здравоохранения. Поправка или неполное заполнение любой части сертификата может повлечь его недействительность.

Сведения о медицинских противопоказаниях или других причинах отсутствия профилактических прививок указывают в медицинских документах амбулаторного больного (в истории развития ребенка).

«Сертификат профилактических прививок заполняют на официальном языке. Он является важным документом и хранится его владельцем пожизненно», — добавили в Минздраве.
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