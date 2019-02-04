Питание в школах. Почему чиновники признают проблему, но ничего не делают

Сколько бы Кыргызстану ни выделяли денег на организацию школьного питания, ситуация не меняется. На большее, чем булочка и чай, ученикам рассчитывать не приходится.

В Министерстве образования признаются, что от питания зависит развитие ребенка и оно должно быть сбалансированным. Однако прислушиваться к мнению специалистов чиновники не спешат. У них свой взгляд на проблему.

24.kg продолжает разбираться, чем кормят детей в школах и почему большинство из них отказываются от предложенного меню в столовой.

Мнение специалиста

Известный повар Данияр Деркембаев в Германии работал в системе детского питания. Он не понаслышке знает, каким должно быть горячее питание школьников, если речь идет о качественном питании, к которому КР пытается стремиться. Пока эти потуги не увенчались успехом. Слушать альтернативное мнение, подкрепленное практикой, в профильном ведомстве не хотят.

«Столько денег Кыргызстану выделяют на проекты по детскому питанию и Россия, и Всемирная продовольственная программа ООН, и даже «Мерсико» что-то проводит за свой счет. Все хорошо, но главное-то не меняется, проблема остается. Причины лежат на самой поверхности», — отметил Данияр Деркембаев.

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По его словам, в республике нет современных нормативно-правовых актов, касающихся детского питания, которые должны разработать в Министерстве образования. «Скажу по секрету, министр образования Гульмира Кудайбердиева в ноябре прошлого года меня даже приглашала принять участие в разработке актов, касающихся детского питания, однако потом, видимо, передумала. Почему, мне непонятно. Сотрудница, которой поручили организовать ревизию НПА, просто перестала безо всяких причин мне отвечать», — рассказал повар.

В большинстве школ нет условий хранения и производства продукции. «В таких школах горячее питание должно доставляться с фабрик горячего питания, как бортовое питание в самолетах. В некоторых школах нет даже элементарных условий, и они как-то проходят проверки. В России и других цивилизованных странах уже давно существуют фабрики детского питания, это безопасно и удобно», — считает Данияр Деркембаев.

Не следят в школах и за калорийностью питания. И это не удивительно, ведь 70 процентов поваров не имеют кулинарного профессионального образования, не знают основ гигиены и технологии производства.

«А коррупция в школьном питании... Если бы вы могли представить, какие деньги крутятся в этой сфере. Но об этом молчу. Пусть занимаются этим те, кому положено», — сказал повар.

Данияр Деркембаев поднимает проблему школьного питания не первый год. Он обращался к вице-премьер-министру по социальным вопросам Алтынай Омурбековой. Своим письмом она рекомендовала Министерству здравоохранения включить повара в рабочую группу. Это поручение так и не исполнено.

«Мои попытки донести свои идеи до людей, которые по роду своих обязанностей должны заниматься этими вопросами, не дали результата. Не помогло даже обращение к вице-премьер-министру и главному санитарному врачу. Могу предположить, что для системы в целом этой проблемы не существует либо ее решают какими-то своими методами», — рассказал Данияр Деркембаев.

Его рекомендации чиновникам страны простые: разработать программу детского питания с учетом требований ВОЗ, организовать по всей республике курсы повышения квалификации для сотрудников предприятий общепита, работающих в дошкольных и школьных учреждениях, и прислушиваться к мнению общества.

24.kg обратилось в Министерство образования, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, где получили ответ, что проект государственной программы по совершенствованию питания в школах КР уже разработан «группой профессионалов».

Сами с усами

Представление Министерства образования о школьном питании далеко от существующих реалий. Стратегия тому подтверждение. Мы детально ее изучили.

Первые строки документа гласят, что «рациональное питание обучающихся — одно из условий создания сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии».

Питание должно быть сбалансированным, то есть чтобы полноценно развиваться, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в организованных коллективах, школах, то и полноценно питаться они должны здесь же. Из проекта государственной программы по совершенствованию качества питания в школах КР

Специалисты сошлись в одном — ситуация с питанием школьников вызывает тревогу. «Часть детей страдает от неполноценности рациона питания. Недостаточное потребление наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов и преобладание углеводно-жирового компонента приводят к замедлению физического и функционального развития ребенка», — говорится в документе.

Еще одной проблемой специалисты называют неграмотное отношение к питанию в семье, навязывание родителями своего мнения, из-за чего дети отказываются от школьной еды.

Кормят их, напомним, булочками и чаем, которые заменяют другими видами хлебобулочных изделий и напитков (печенье, пряники, вафли, коржики, кексы, кипяченое молоко, какао, кофе).

Согласитесь, набор сложно отнести к правильному и сбалансированному питанию, тем более что кофе внесен в список запрещенных продуктов для детей. А уж если говорить о стоимости, то 14 сомов на булочку с чаем слишком дорого. Горячее питание есть далеко не во всех школах.

Печальная статистика

По данным Министерства образования, из 2 тысяч 262 школ в 1 тысяче 371 организовано горячее питание.

Ежегодно питание учащихся 1-4-х классов из бюджета выделяют около 475 миллионов сомов.

К примеру, США на все программы поддержки питания в школах затрачивают $8,7 миллиарда. На завтрак одного ребенка выделяется $2,57.

В Индии самая масштабная программа школьного питания в мире. Объем прямых дотаций правительства на школьное питание в год составляет $9,3 миллиарда.

В Финляндии школьное питание бесплатное для всех школьников от семи до 19 лет. Цена одного школьного обеда составляет около 1,5 евро.

В Японии на одного школьника заложено $323 в год. Объем субсидирования программы школьных обедов составляет $3,2 миллиарда в год.

В России апробируются новые технологии, которые позволяют готовить полноценное питание быстро и качественно. Программа школьного питания стала частью национального проекта «Образование». Охват горячими завтраками составляет среди учащихся 1-4-х классов 83 процента, 5-9-х классов — 61 процент и 10-11-х классов — 55 процентов.

В Казахстане местные бюджеты выделили около 7,3 миллиарда тенге на школьные обеды.

Очевидно, что питанию школьников в Кыргызстане уделяется слишком мало внимания. Не мудрено, что дети подвержены болезням.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, недостатком железа страдают свыше 2 миллиардов людей на планете.

В Кыргызстане нехватка железа наблюдается у 2 миллионов женщин и детей.

Недостаток йода в организме испытывают более 1,5 миллиарда жителей планеты. Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, КР относится к странам со среднетяжелой степенью йодной недостаточности, выраженные очаги дефицита выявлены в южных регионах.

В республике более половины детей и подростков страдают от недостатка йода. Почти три четверти юных граждан имеют эпидемический зоб, отмечены задержки в умственном и физическом развитии. В целом 15,7 процента детей до пяти лет отстают в росте.

Из-за неполноценного питания ежегодно страна теряет $32 миллиона. Специалисты уверены, что минимум $6,25 миллиона ежегодных потерь по причине неполноценного питания можно избежать благодаря масштабному расширению программ питания в Кыргызстане.

Правильное питание на 10 сомов в день

В ВПП ООН, финансирующей школьное питание в республике, уверены, что на 10-14 сомов можно организовать достойные обеды.

В сельских школах на питание выделяет по 7 сомов на ребенка и по 10 сомов в день в высокогорных районах. В Оше и Бишкеке расходы на питание детей в школе составляют 14 сомов (7 сомов из госбюджета и 7 сомов от муниципалитета).

На эти деньги школы закупают готовые булки и коржики. Но если перейти на покупку ингредиентов, то можно организовать правильное питание.

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«По опыту ВПП ООН при правильной организации школьного питания изменение системы закупок продукции от местных производителей, формирование меню в соответствии со стандартами Минздрава КР, наличие условий для хранения и приготовления пищи — этих средств достаточно, чтобы готовить горячие блюда (каши, супы) 3-4 раза в неделю. При добавлении родительских средств или средств из местных бюджетов в размере 3 сомов в день на ребенка можно обеспечить ежедневное горячее питание», — пояснили 24.kg в ВПП ООН.

Эти расчеты верны для сельских школ, поскольку вся сумма направляется исключительно на продукты для школьного питания. Зарплата поваров, коммунальные услуги покрываются за счет бюджетов школ. В Оше и Бишкеке система расчета иная, так как детей гораздо больше.

На примере пилотных школ ВПП ООН доказала, что на 10-13 сомов можно готовить горячие обеды 4-5 раз в неделю.

Меню школьников состоит не только из булочки. Специалисты предложили 146 рецептов (88 рецептов горячих блюд, 11 рецептов напитков, 19 вариантов выпечки и 28 рецептов салатов). В меню используются недорогие продукты местного производства, доступные школам. Более того, там запретили чай, заменив его компотом, молоком, айраном, какао.

Родители доплачивают 3 сома в день, что доступно многим семьям. В результате дети получают молочную или рисовую кашу, плов, суп гороховый, маставу, гречневую кашу с мясом, печеные пирожки с картофелем, сдобные булочки и порционные лепешки, овощные салаты.

По норме Минздрава, калорийность школьного обеда должна быть 538 ккал. В пилотных школах она составляет 650 ккал. Калорийность булочки и чая — 355 ккал.

Было бы желание, а накормить детей полноценным обедом можно и на 10 сомов.