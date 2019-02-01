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Общество

Сотруднику «Тазалык» требуется пересадка печени. Желающих помочь ждут на ярмарке

Фото Табылды Кадырбекова. Сотрудник муниципального предприятия «Тазалык» Жениш Касымов

Женишу Касымову, водителю мусороуборочной спецтехники муниципального предприятия «Тазалык», срочно нужна пересадка печени. Желающих помочь мужчине ждут на благотворительной ярмарке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Благотворительная ярмарка «Жениш, живи!» пройдет 2 февраля с 10.00 до 21.00 в Twin Peaks Cinema на пересечении проспекта Манаса и улицы Токтогула. Горожане смогут приобрести сувениры, одежду, обувь, дизайнерские украшения и другие вещи.

У мужчины врачи диагностировали альвеококкоз печени. Его хотели прооперировать в Индии. Пока шел сбор средств, турецкое посольство предложило взять на себя все расходы на операцию в Турции.

«Однако выяснилось, что его сестра не подходит в качестве донора. Сейчас продолжают сбор средств на пересадку печени в Индии. Ее стоимость оценили в $30 тысяч. Собрано — $12 тысяч», — отметили в мэрии.

Помочь также можно, перечислив средства на электронный кошелек ЭЛСОМ — 0550615155 или на счет Optima Bank: 41719002503 Касымов Женишбек Асылбекович.
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