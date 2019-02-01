Сотруднику «Тазалык» требуется пересадка печени. Желающих помочь ждут на ярмарке

Женишу Касымову, водителю мусороуборочной спецтехники муниципального предприятия «Тазалык», срочно нужна пересадка печени. Желающих помочь мужчине ждут на благотворительной ярмарке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Благотворительная ярмарка «Жениш, живи!» пройдет 2 февраля с 10.00 до 21.00 в Twin Peaks Cinema на пересечении проспекта Манаса и улицы Токтогула. Горожане смогут приобрести сувениры, одежду, обувь, дизайнерские украшения и другие вещи.







У мужчины врачи диагностировали альвеококкоз печени. Его хотели прооперировать в Индии. Пока шел сбор средств, турецкое посольство предложило взять на себя все расходы на операцию в Турции.

«Однако выяснилось, что его сестра не подходит в качестве донора. Сейчас продолжают сбор средств на пересадку печени в Индии. Ее стоимость оценили в $30 тысяч. Собрано — $12 тысяч», — отметили в мэрии.

Помочь также можно, перечислив средства на электронный кошелек ЭЛСОМ — 0550615155 или на счет Optima Bank: 41719002503 Касымов Женишбек Асылбекович.