Внедорожник Минздрава. Врачи заявляют, что они не дополучили деньги

Столичные поликлиники не дополучили деньги за 2018 год в рамках проекта «Финансирование на основе результатов» (ФОР). Об этом 24.kg сообщили в одном из центров семейной медицины.

«Нам должны были перечислить более 500 тысяч сомов, а поступило чуть более 200 тысяч. Эти деньги предусмотрены для выплаты зарплаты сотрудникам, на приобретение оборудования и изделий медицинского назначения. Машины для Минздрава покупают, а нам денег не хватило», — отметили в ЦСМ.

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Однако представители проекта заверили, что все деньги за 2018 год перечислили и никому не должны. Они готовы разобраться в случае поступления конкретных заявлений.

В рамках проекта «Финансирование на основе результатов» (ФОР) Минздрав приобрел два дорогих внедорожника RAV-4 ($42 тысячи) и Toyota LC ($59 тысяч). Руководитель ведомства Космосбек Чолпонбаев отметил, что их купили для экспертов, чтобы они могли выезжать в регионы для оценки медицинских учреждений. Одну машину передали подразделению ФОМС по Таласской области, вторую — в оперативное управление управделами президента и правительства, но она на балансе Минздрава.