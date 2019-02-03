Афиша на неделю: 4-8 февраля

19 декабря − 9 февраля. Выставка «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»

На открытии состоялась презентация книги, посвященной знаменитому писателю, журналисту и драматургу Юлиану Семенову.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе.

4 февраля. Благотворительный концерт памяти Салтанат Саматовой и Кызылгуль

Все собранные средства направят на покупку лекарственных препаратов и курсов химиотерапии для женщин с онкологическим заболеванием. Будут установлены урны для сбора средств.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

4 февраля. Вечер памяти Чолпонбека Базарбаева

В программе вечера концерт из произведений зарубежной и русской балетной классики, номера

современной хореографии и фольклорные танцы в исполнении ведущих солистов кыргызского балета

и учащихся Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

5 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

7 февраля. Кинопремьеры

«В поисках мамы — 2» (комедия). Продолжение доброй комедии о полюбившихся героях. Данияр и Алия собираются пожениться, но у нее есть старший брат Мурат, который невзлюбил Данияра с первой же встречи. Перед свадьбой выясняется, что Мурат должен пройти медицинское обследование за рубежом. Данияр уверен, что Мурат притворяется больным, чтобы помешать их свадьбе.

«Лего. Фильм-2» (мультфильм). Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой — захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими все на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь.

«Громкая связь» (комедия). Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

«Зубы, писать и в постель!» (комедия). Антуан — убежденный холостяк, соблазнитель и любитель вечеринок. Он живет в роскошных парижских апартаментах со своим приятелем Томасом. Когда Томас переезжает в Лос-Анджелес, он находит Антуану нового сожителя на замену — Жанну. Только Антуан никак не мог предположить, что обаятельная Жанна приедет не одна. С ней окажутся восьмилетний Тео и пятилетняя Лу.

«Клаустрофобы» (триллер). Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры неслучайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре — их собственные жизни.

«Снегоуборщик» (боевик). Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за другим.

«Алита: боевой ангел» (фантастика). Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

7 февраля. Quiz «Мой выбор — мое право»

Quiz — это командная интеллектуально-развлекательная игра с денежным выигрышем. Участвовать могут все студенты вузов КР.



БЦ Victory, 16.00.

7 февраля. Концерт «Делай добро и бросай его в воду»

Выступят Ayo Jazz Band, Эркин Турдубаев, Bishkek Big Band, АУРА, Salt Peanuts, Салтанат Аширова, Денис Колючий, Clyde Forsberg, Elles. Все собранные средства пойдут на операцию певице Нургиз Чекиловой.

Studio247, 20.00.

7 февраля. Итоговый кинопоказ короткометражных фильмов 2018 года

​Кинопоказ проводится с участием авторов фильмов, а также сопровождается презентацией-комментарием от «Лаборатории СИ».

Боконбаева, 191, 19.00.



8 февраля. Вечер бардовской музыки «Среднеазиатский экспресс»

Замечательные авторы-исполнители Борис Бергер (Россия) и семья Хайленко (Казахстан) едут с концертом в Бишкек.

Арт-бар «Бульвар», 18.30.