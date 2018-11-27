Против оптимизации. Врачи снова вышли на митинг в Бишкеке

Врачи вновь митингуют у Министерства здравоохранения в Бишкеке. Они протестуют против оптимизации столичных поликлиник, предлагаемых ведомством.

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«Минздрав не оставляет нам выбора, заставляет переходить в семейную медицину. Мы отучились три недели в институте переквалификации, и нам готовы выдать временные сертификаты. Какими специалистами мы будем? Липовыми. За это время мы ничем не овладели, как пациентов принимать?» — спрашивают врачи.

Недовольны медики и предложенной новой системой начисления заработной платы. По заверениям Минздрава, она зависит от выполнения индикаторов.

«Но требования невыполнимые. За каждым врачом закрепляют полторы тысячи населения. Я должна выявить беременных, больных с гипертонической болезнью, туберкулезом. Сколько мы бьемся, пытаемся донести до чиновников, но они не оставляют мысль сделать из нас универсальных врачей», — рассказала врач-гинеколог одной из столичных поликлиник.

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По информации медиков, полтора часа назад в Минздрав зашли депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова и вице-мэр столицы Асель Куламбаева. Врачи надеются, что их протест услышат.

Напомним, Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав в Бишкеке четыре районных ЦСМ. Они станут административными центрами, управляющими филиалами. В ведомстве подчеркивают, что оптимизация касается в первую очередь административно-управленческого персонала. А протест врачей против проведения реформы сравнили с организованным сопротивлением со стороны руководителей подразделений первично-медицинской помощи.