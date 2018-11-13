Минздрав назвал митинг против оптимизации ЦСМ организованным сопротивлением

Кампания против оптимизации Центров семейной медицины в Бишкеке похожа на организованное сопротивление со стороны руководителей подразделений первично-медицинской помощи. Пресс-центр Минздрава распространил комментарий административного директора Ассоциации групп семейных врачей и медицинских сестер Кыргызстана Суйумжан Мукеевой.

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По ее словам, оптимизация касается в первую очередь административно-управленческого персонала.

«Зачем нам 19 директоров ЦСМ, у каждого из которых по три заместителя, маленькая лаборатория, которая не выдерживает конкуренции с частным лабораториям и анализам которой не верят в больницах? Врачи как сидели в 19 ЦСМ и оказывали услуги, так и будут сидеть, никто их не уволит и не централизует!» — отметила административный директор ассоциации.

Недовольство идет не столько от населения, а сколько от руководителей, которые после оптимизации теряют определенные директорские полномочия. Суйумжан Мукеева

Специалист объяснила недопониманием возмущение врачей введением смешанного приема. По ее словам, по сравнению с регионами столичные врачи жили в тепличных условиях, получая доплаты от мэра, и население у них не превышало полуторы тысячи человек. На периферии такой же врач работал на полторы ставки с 17 тысячами человек.

Но кто сказал, что группа из трех врачей будет расформирована?! Они как принимали вместе, так и будут принимать и оказывать друг другу консультативные услуги. Суйумжан Мукеева

В течение года они получат сертификат, почитают клинические протоколы и им будет намного легче.

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Суйумжан Мукеева отметила, что в ассоциацию не поступали жалобы на новые правилами начисления заработной платы.

«Я всем говорю, что новая система — это большой механизм и за месяц его не раскрутить как надо. Возможно, в первое время медработники, действительно, не получат свои 30 тысяч», — считает она.

Хорошо, если они наберут 50 баллов, 16-18 тысяч на руки тоже хорошо и больше базовой ставки в 5-6 тысяч сомов. Суйумжан Мукеева

«Вся эта кампания против оптимизации в Бишкеке похожа на организованное сопротивление со стороны руководителей подразделений первично-медицинской помощи, и это — плохие руководители, которые не могут хорошо организовать работу персонала и сделать довольными пациентов», — уверена представитель ассоциации.

Сегодня состоялся митинг врачей столичных ЦСМ против проводимой Министерством здравоохранения оптимизации Центров семейной медицины.