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Общество

Рыскелди Момбеков остался без «Фабулы». В Кыргызстане закрылись сразу три газеты

Тиражи газет, издаваемых в Кыргызстане, упали почти вдвое. Об этом 24.kg сообщил представитель типографии «Центр поддержки СМИ» Бакыт Дыйканбаев.

По его словам, с начала года многие издания, в особенности кыргызскоязычные, существенно потеряли тиражи.

«Некоторые еще держатся. У них тираж сократился на 30 процентов. А вот у газеты «Тамчы» тираж упал до 50 процентов. Если они в прошлом году печатались с тиражом 7-8 тысяч экземпляров, то в последние месяцы заказывали только 4-4,5 тысячи. Насколько мне известно, редакторы газет «Тамчы», «Фабула» и «Алло реклама» приняли решение временно приостановить свою деятельность», — рассказал Бакыт Дыйканбаев.

Информацию о закрытии газеты «Фабула» подтвердил главный редактор издания Тилек Рыскулов. По его словам, из-за финансовых трудностей печать издания приостановлена. Последний номер газеты вышел 18 октября.

Газета «Фабула» принадлежит депутату Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекову.

«Если раньше наш недельный тираж составлял 16,5 тысячи, то в последний месяц мы смогли выйти только с 5,5 тысячи. Расходы на издание не покрывают даже наши текущие потребности. Сейчас мало кто читает газеты, все перешли в интернет. Мы тоже сейчас готовим новое интернет-издание», — сообщил Тилек Рыскулов.
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