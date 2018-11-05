Суд не удовлетворил иск об отмене переименования улицы Шабдана Баатыра

Суд не удовлетворил иск ОФ «Наше право» об отмене постановления БГК о переименовании улицы Шабдана Баатыра в 7 Апреля, а проспекта Чуй — в Шабдана Баатыра. Об этом 24.kg сообщила глава фонда Калича Умуралиева.

Она отметила, что представители ОФ не поняли, на каком основании судья отказала в иске.

«Представители правительства и городского кенеша не могли ответить ни на один вопрос, но при этом судья наш иск по отмене постановления о переименовании не удовлетворила. После получения постановления суда мы будем его оспаривать», — прокомментировала Калича Умуралиева.

По ее словам, переименование провели в тот момент, когда действовал мораторий. Постановление Бишкекского городского кенеша принято в нарушение норм законодательства.

Напомним, в марте депутаты БГК продлили мораторий на переименование улиц на 5 лет — до 2023-го. Новые названия можно давать только безымянным объектам. Вместе с тем они поддержали переименование проспекта Чуй. Улицу Шабдана Баатыра (от проспекта Чуй до южной границы Бишкека) назвали 7 Апреля, а часть проспекта Чуй (от улицы Ауэзова до Курманджан Датки) — проспектом Шабдана Баатыра.