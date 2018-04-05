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Экономика

Модернизация ТЭЦ Бишкека. На что потратили $386 миллионов

ГКНБ продолжает задерживать руководителей энеркомпаний, которые курировали модернизацию и ремонт ТЭЦ Бишкека. Вчера в СИЗО отправили генерального директора ОАО «Электрические станции» Узака Кыдырбаева и исполнительного директора группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова.

По делу проходят и служащие Национального энергохолдинга. Ранее возбудили еще одно дело по фиктивному ремонту теплоцентрали. ГКНБ задержали первого заместителя генерального директора Бердибека Боркоева и технического директора «Электрических станций» Алмаза Жусупбекова.

На модернизацию ТЭЦ Кыргызстан взял кредит у Эксимбанка Китая в $386 миллионов, проценты по кредиту составят $94 миллиона. Итого Кыргызстан должен через 20 лет вернуть $480 миллионов.
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