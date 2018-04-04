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Общество

Директор ОАО «Электрические станции» водворен в СИЗО ГКНБ

Задержан генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев.

В ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ Бишкека, ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 УК КР.

Это уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела, ранее возбужденного Генеральной прокуратурой 30 января 2018 года по факту аварии на столичной ТЭЦ.

Глава ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев был вызван на допрос, после которого следователи приняли решение его задержать. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ведется следствие.
 
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