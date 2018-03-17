С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $145,9 миллиона

В январе 2018 года трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $145,9 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с декабрем 2017 года приток денежных переводов снизился на $48,4 миллиона. Однако по сравнению с январем прошлого года показатель, наоборот, вырос —на $24,5 миллиона.

При этом большая часть переводов приходится на Россию — $142,7 миллиона. На втором месте США, откуда поступило $1,4 миллиона. Из Кыргызстана в другие страны отправили $29,5 миллиона. Более 90 процентов средств перевели в РФ — $29,2 миллиона. Таким образом, чистый приток денежных переводов в Кыргызстан оценивается в $116,4 миллиона.

В 2017 году мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 482,2 миллиона.