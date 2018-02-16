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Экономика

В 2017 году мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 482,2 миллиона

В 2017 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 482,2 миллиона. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

В декабре приток переводов в Кыргызстан составил $194,3 миллиона. Это на $10,9 миллиона меньше, чем в ноябре прошлого года. Объемы переводов падали в последние 4 месяца. По сравнению с августом 2017 года показатель уменьшился на $67,7 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию. Из этой страны в декабре перевели $190,4 миллиона. За весь 2017 год мигранты из РФ перечислили в Кыргызстан $2 миллиарда 435 миллионов.

Отметим, что и по итогам года наблюдался отток денежных переводов. Из Кыргызстана в другие страны отправлено $451,9 миллиона. Таким образом, чистый приток переводов в КР оценивается в $2 миллиарда 30,3 миллиона.
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