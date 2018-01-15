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Экономика

В Ала-Букинском районе жители митингуют против разработки золота

В селе Орукту жители выступают против разработки золоторудного месторождения Соломо. Об этом журналистам сообщили жители.

По их словам, в 2015 году компания KGM Ltd. получила лицензию на разработку месторождения. При этом она обязалась ежемесячно выплачивать по 300 тысяч сомов в качестве социального пакета. Однако на восьмой месяц выплаты прекратились. На сегодня компания задолжала местной сельской управе 6,9 миллиона сомов.

Люди требуют, чтобы компания остановила работы и продолжила разработку месторождения только после выплаты долга. На выполнение требований у компании три дня.

В KGM Ltd. акцию протеста не комментируют.

Напомним, компания получила лицензию на разработку месторождения в 2010 году. Добывать металл там должны были начать в 2014 году. Однако жители вышли на митинги и потребовали провести воду к земельным участкам. После долгих переговоров конфликт уладили. Компания согласилась выплачивать средства в бюджет айыл окмоту.

Разработка месторождения началась в 2015 году. Планируется, что работы там продлятся до 2027-го.
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