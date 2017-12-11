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Экономика

Курс доллара замер. Нацбанк продолжает интервенции

Курс доллара в Кыргызстане остается неизменным почти месяц. Но Национальный банк продолжает валютные интервенции.

В декабре Нацбанк третий раз вышел на рынок, продав $5 миллионов 950 тысяч с расчетами на дату сделки и $6 миллионов 50 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала месяца НБ КР реализовал $24,7 миллиона.

Нацбанк Кыргызстана активизировался на валютном рынке в ноябре, после почти пяти месяцев затишья. Всего с начала ноября он продал $67,4 миллиона. При этом международные резервы страны,  используемые для интервенций и сглаживания роста курса доллара, по итогам ноября сократились на $12,76 миллиона.
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