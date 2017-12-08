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Экономика

За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $12,76 миллиона

За месяц валовые международные резервы Национального банка Кыргызстана сократились на $12,76 миллиона. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что по итогам ноября они составили $2 миллиарда 102,77 миллиона и сокращаются второй месяц подряд. С начала осени они уменьшились на $23,21 миллиона. Но с начала года резервы выросли на $133,64 миллиона.

В ноябре Национальный банк впервые с июля 2017 года неоднократно выходил на валютный рынок с интервенциями для сдерживания роста курса доллара. Всего в ноябре НБ КР продал $42,7 миллиона.
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