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Экономика

Насколько изменится стоимость MegaCom, будет известно после переоценки

Фонд по управлению государственным имуществом разъясняет информацию о снижении цены ЗАО «Альфа Телеком». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, фондом рассматривается возможность заключения соответствующего договора с независимыми оценочными компаниями о переоценке ЗАО «Альфа Телеком» в связи с завершением срока оценки.

Насколько изменится стоимость MegaCom, будет известно только после проведенной переоценки, отметили в ФУГИ.

Ранее в ФУГИ заявляли, что фонд должен внести в правительство Кыргызстана предложение о дальнейшей судьбе MegaCom.

Напомним, Фонд по управлению государственным имуществом неоднократно выставлял MegaСom на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интерес.

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