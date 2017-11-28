ФУГИ должен внести в правительство предложение о дальнейшей судьбе MegaCom

Фонд по управлению госимуществом должен внести в правительство Кыргызстана предложение о дальнейшей судьбе MegaCom. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

После того, как теперь уже бывший глава государства Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции заявил, что цену компании необходимо снизить на 25-30 процентов, Фонд по управлению государственным имуществом должен был внести предложение в правительство о дальнейшей реализации ЗАО «Альфа Телеком».

Будет ли объявлен повторный аукцион со снижением стартовой цены или компанию продадут методом прямых договоров, пока неизвестно. Недавно назначенный глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев рассказал ИА «24.kg», что ему потребуется время для изучения всех документов и поступивших ранее предложений.

Напомним, Фонд по управлению государственным имуществом неоднократно выставлял MegaСom на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интерес. По прямой продаже компании поступила только одна заявка от россиянки Елены Нагорной, но и с ней ФУГИ прекратил переговоры. Условия, выставленные потенциальным инвестором, не устроили фонд.