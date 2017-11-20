Алмазбек Атамбаев за снижение цены на MegaCom на 25-30 процентов

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает, что цену за продажу компании MegaCom нужно снижать на 25-30 процентов. Об этом он сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о судьбе проекта «Безопасный город».

«Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится этот вопрос. Но я знаю Сапара Исакова. Он никогда копейки себе не возьмет, он по-другому воспитан. Бабанов, напомню, за реализацию проекта «Безопасный город» наградил десятки людей оружием. Исаков знает, что страна сейчас другая и ему придется ответить. Они будут открыто все проводить. Но это надо делать. Больше того – я вообще предлагал продать сотовую компанию путем прямых переговоров. Но единственный покупатель не внушил нам доверия», - сказал Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что цена на объект завышенная. «Надо снижать ее на 25-30 процентов, выставлять на продажу и продавать как можно быстрее», - добавил глава государства.

На вопрос, правда ли, что проект «Безопасный город» будет реализовывать китайская компания Huawei, он отметил, что это солидная компания.