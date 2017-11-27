Сигареты в Кыргызстане подорожают с Нового года

Правительство Кыргызстана внесло изменения в постановление кабмина об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и без фильтра. Документ подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно цена за 20 сигарет составит 50 сомов. В последующие три года стоимость сигарет будет увеличиваться на 10 сомов каждый год.

С 1 января 2022 года пачка сигарет в Кыргызстане будет стоить минимум 90 сомов.

Отметим, что сейчас минимальная цена на пачку сигарет установлена в 40 сомов. Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2018 года.