Как Centerra Cold Inc. расширит возможности Кыргызстана

В Кыргызстане слишком падки на сенсации, а точнее на «сенсации». Тем более, если они так или иначе затрагивают крупные экономические проекты, будь то каскад ГЭС или рудник «Кумтор».

Сами придумали, сами поверили

Ранее сообщалось, что доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» за год уменьшилась на 6 процентов. Канадская компания Centerra Cold Inc. в 2016 году купила фирму Thompson Creek, которая также специализируется на добыче золота и металла. То есть республика лишилась шести процентов акций в проекте «Кумтор»? Однако специалисты считают иначе.

В ОАО «Кыргызалтын» заявляют — все акции кыргызской стороны на месте. Более того, продолжают стабильно приносить дивиденды.

Неизменной остается и стоимость портфеля ценных бумаг, да и «Кумтор» никто не отбирал. Скорее наоборот: республика стала владельцем дополнительных доходных активов, которые может использовать в будущем.

Эксперты ОАО говорят, что за сенсацию выдана новость о сделке годичной давности, которую никто не скрывал. А заговорили о ней именно сейчас в связи с предстоящими выборами президента, когда в Кыргызстане традиционно при борьбе за любой пост начинается околополитическая игра.

В «Кыргызалтыне» ранее сами анализировали целесообразность сделки и озвучивали опасения, схожие с теми, что сейчас овладели умами непосвященных. Вот только, видимо, тогда это никого не интересовало.

Что на самом деле?

В 2016 году Centerra Cold Inc. приобрела новый и выгодный проект. Руководство компании заключило сделку, в результате которой в ее активе появился еще один действующий и перспективный рудник. На этот раз в Канаде, в провинции Британская Колумбия, отличающейся стабильным законодательством и благоприятным инвестиционным климатом. Речь о золото-медном месторождении Маунт Миллиган, на котором создано предприятие мирового класса с перспективой рентабельного производства в течение следующих двадцати лет.

На базе Centerra Cold Inc. и непосредственного владельца канадского рудника Thompson Creek Metals Inc.(ТКМ) была создана объединенная компания. По сути, для держателей ценных бумаг сделка представляет собой реорганизацию, а увеличение капитала в виде нового перспективного актива дает уверенность в завтрашнем дне, что стоимость их акций и дальше будет расти, несмотря на отработку месторождения Кумтор.

Нынешние владельцы Centerra Cold Inc. получили около 92 процентов акций будущей компании, ТКМ — 8 процентов.

Причем вместе с Маунт Миллиган акционеры Centerra Cold Inc. обрели и другие выгодные активы — молибденовые рудники в США и Канаде, металлургический завод в штате Пенсильвания и проекты по разведке меди, молибдена и серебра в Северной Америке.

Перспективы

Международный рынок ценных бумаг основан на принципе роста капитала, прироста запасов и ресурсов, что и сделала Centerra Cold Inc., чьи акции котируются на бирже ценных бумаг в Торонто.

Рудник Маунт Миллиган, где извлечение руды ведется карьерным способом, требует гораздо меньших затрат, чем «Кумтор».

То есть при стабильной работе обоих проектов, себестоимость золота снизится, тогда как физические объемы добытого драгметалла возрастут. Как возрастут и прибыли акционеров.

Кыргызстан, который остается крупнейшим акционером компании, фактически обзавелся прибыльными и крупными активами. В обозримой и ближайшей перспективе это сулит увеличение доходов в бюджет республики даже при условии, если добыча на руднике «Кумтор» будет снижаться. А рано или поздно золото на кыргызском месторождении либо кончится, либо извлекать его станет нерентабельно.

Расширение Centerra Cold Inc. дает возможность Кыргызстану стать влиятельным и весомым игроком на мировом рынке золота, а также перевести страну в разряд государств-инвесторов, уверяют эксперты.

А это, в свою очередь, поможет поправить имидж республики на международной арене. В первую очередь в среде крупного бизнеса, представителей которого руководство страны стремится привлечь к развитию экономики Кыргызстана. Таким образом, можно утверждать, что Кыргызстан станет одним из крупных игроков на рынке инвестиций и золотодобычи. Если, конечно, не случится чего-то из ряда вон выходящего. А кыргызская сторона щедра на сюрпризы, что уже неоднократно доказывала.

Не наступить на грабли

Достаточно вспомнить, как лихо обесценился тот самый пакет акций, который сейчас оплакивают некоторые. Несколько лет тому назад кыргызский портфель в Centerra Cold Inc. подешевел на миллиард долларов — благодаря антиинвестиционной кампании, развернувшейся в парламенте, и неумелым действиям чиновников.

Чтобы не быть голословными, можно вспомнить всего две цифры. Первая — $1,5 миллиарда. Столько стоили 32,7 процента акций, принадлежавшие в Centerra Cold Inc. кыргызской стороне до того, как парламентская кампания вызвала панику на фондовом рынке. Вторая цифра — $500 миллионов. Во столько оценивался тот же пакет после депутатской истерии. То есть, по сути, государству был нанесен ущерб в миллиард долларов. Но, как водится, никто за это не ответил.

Сейчас, после реорганизации корпорации, доля Кыргызстана в Centerra Cold Inc. действительно составляет 26,28 процента.

Но повторюсь, количество ценных бумаг, принадлежащих республике, осталось неизменным, как и их стоимость. Просто, образно говоря, корпорация расширилась, тогда как Кыргызстан продолжает оставаться ее крупнейшим акционером.

Кстати, специалисты, знакомые с тем, как работают финансовые рынки и фондовые биржи, рекомендуют игрокам обращать внимание не на количество акций в той или иной компании, а на ее капитализацию. Или, иными словами, на то, сколько стоит пакет ее ценных бумаг. Именно этот показатель и является реальной оценкой. В конце концов, один скромный процент акций «Газпрома» или той же «Майкрософт» дороже целого контрольного пакета какой-нибудь заштатной компании. Не знать об этом невозможно, если вы так интересуйтесь «золотой» темой.

Может, нам лучше стоит поразмышлять о том, как грамотно управлять кыргызским пакетом акций в Centerra Cold Inc., как это делают другие игроки рынка, что позволит получить доступ к денежным средствам, так необходимым для развития нашей экономики. Наличие пакета акций без надлежащего управления, к сожалению, ничего не дает. И размер его в процентном отношении на самом деле никакой роли не играет.