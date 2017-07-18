Алмазбек Атамбаев со второго раза одобрил поправки в закон о монополиях

Алмазбек Атамбаев подписал согласованный вариант закона о внесении изменений в Закон «О естественных монополиях в Кыргызской Республике». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, документ устраняет противоречия и приводит нормы в соответствие с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах». Выработанный согласительной группой закон принят Жогорку Кенешем 29 июня этого года.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Напомним, первоначальный вариант, принятый Жогорку Кенешем 1 февраля 2017 года, был возвращен президентом в парламент с возражениями «для выработки согласованного варианта».