14:30
+30
USD 69.43
EUR 79.50
RUB 1.18
Экономика

Алмазбек Атамбаев со второго раза одобрил поправки в закон о монополиях

Алмазбек Атамбаев подписал согласованный вариант закона о внесении изменений в Закон «О естественных монополиях в Кыргызской Республике». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, документ устраняет противоречия и приводит нормы в соответствие с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах». Выработанный согласительной группой закон принят Жогорку Кенешем 29 июня этого года.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Напомним, первоначальный вариант, принятый Жогорку Кенешем 1 февраля 2017 года, был возвращен президентом в парламент с возражениями «для выработки согласованного варианта».
Ссылка:
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Около двух тысяч гектаров орошаемых земель появится в Таласской области
Платежные системы в Кыргызстане попали под лицензирование
Минфин обещает депутатам показать новый закон о госзакупках в ближайшие дни
В Кыргызстане увеличили штрафы за указание цен не в сомах
Рушишь бизнес? В ЖК предлагают ужесточить наказание силовиков за ущерб
Энергетики предлагают изменить два профильных закона
Популярные новости
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект
Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут
Обратный тренд. Доллар в Кыргызстане начал падать Обратный тренд. Доллар в Кыргызстане начал падать
Скандал с&nbsp;Liglass. Комментарий обещают после согласования с&nbsp;чехами Скандал с Liglass. Комментарий обещают после согласования с чехами
Бизнес
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG