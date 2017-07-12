Подписано соглашение на строительство малой ГЭС «Лейлек»

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования подписал соглашение о строительстве малой ГЭС «Лейлек» с ОсОО «Кыргыз каганат».

В целях развития приоритетных отраслей экономики, привлечения инвестиций и повышения гидроэнергетического потенциала страны проведен тендер на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызстане. В тендере приняли участие шесть компаний.

ОсОО «Кыргыз каганат» должно приступить к строительству не позднее двух месяцев с даты согласования с государственными органами проектных документаций и выделения земельных участков. Станцию должны ввести в эксплуатацию через три года.

По данным Министерства юстиции, ОсОО «Кыргыз каганат» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Им руководит Апсатар уулу Айжигит.