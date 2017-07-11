Итоги полугодия. Экономика оживает, цены растут

По итогам первого полугодия 2017 года ситуация в экономике позитивная. Однако на самом деле сказывается эффект низкой базы прошлого года. По сравнению с данными 2015 года, когда рост был более значительным, картина менее оптимистичная.

Относительный рост ВВП

По итогам первого полугодия ВВП составил почти 194 миллиарда сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,4 процента. Однако в сравнении с 2015 годом наблюдается не рост, а падение показателя — на 3,1 процента. При этом по сравнению с данными за май 2017 года разрыв с уровнем 2015 года сокращается. За месяц показатели улучшились на 2,5 процента.

Но в структуре ВВП по-прежнему львиную долю (52 процента) занимает сфера услуг. Доля промышленности оценивается примерно в 21 процент, сельского хозяйства — 8 процентов и строительства — 6 процентов.

При этом без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор картина более радостная. ВВП оценивается в 172,7 миллиарда сомов и растет на 3,1 процента по сравнению с 2016 годом. Вроде показатель невысокий. При сравнении с данными 2015-го видно, что экономика преодолела нисходящий тренд и начала расти. Пока — на более чем скромный один процент. За месяц показатель вырос на полпроцента. Впрочем, даже такие скромные данные говорят о том, что экономика выходит из кризиса и набирает обороты.

Первые шаги промышленности

Объем производства промышленной продукции оценивается в 104,6 миллиарда сомов. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 31,6 процента. А вот по сравнению с 2015-м существенное падение — на 19,4 процента. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем промышленной продукции оценивается в 59,4 миллиарда сомов с ростом в 19,7 процента по сравнению с данными 2016 года и падением на 3,1 процента по сравнению с первым полугодием 2015 года.

Заместитель председателя Национального статистического комитета Азамат Оросбаев отметил, что рост ВВП стал возможным за счет увеличения объемов промышленного производства, строительства и услуг. В первом полугодии наблюдалось также увеличение производства пищевых продуктов (на 10,3 процента). Это связано с ростом объемов переработки консервирования фруктов и овощей в 1,8 раза, производства муки — на 30,4 процента и молочных продуктов — на 20,4 процента. Кроме того, на 30,4 процента увеличился выпуск мужской и женской одежды.

Картофель и яблоки. Дорого

В июне цены на потребительские товары и услуги в целом по республике повысились на 0,4 процента. При этом пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,5 процента, услуги — на 0,8 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,1 процента. А вот цена не непродовольственные товары, наоборот, немного снизилась. Однако по итогам полугодия цены выросли более значительно.

По итогам января — июня 2017 года уровень инфляции в потребительском секторе составил 2,8 процента, тогда как в прошлом году на те же даты отмечалось снижение цен на 1,8 процента.

С начала года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 5,2 процента. А вот услуги подорожали на 3,8 процента, а табачные изделия — на 14,7 процента.

Наибольший прирост цен зафиксирован в Таласской области. Это связано со значительным повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 11, 3 процента)

Торгуем с Россией и Казахстаном

Внешнеторговый оборот Кыргызстана по итогам пяти месяцев 2017 года составил $2,3 миллиарда сомов. По сравнению с прошлым годом он вырос на 15,8 процента, а вот по сравнению с 2015 годом наблюдается падение на 13,5 процента. При этом экспорт вырос на 30 процентов, а импорт — на 10,9 процента.

Экспортные поставки выросли за счет увеличения вывоза мужской трикотажной одежды (в 1,6 раза), сушеных фруктов (в 2,8 раза), немонетарного золота (на 41,3 процента), руд и концентратов драгметаллов — на 37,5 процента.

Основную долю внешнеторгового оборота страны занимает торговля со странами Евразийского экономического союза. Объем взаимной торговли с государствами союза за январь—май 2017 года оценивается в $874,1 миллиона. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 11,4 процента. Наибольшая доля в торговле со странами ЕАЭС приходится на Россию (51,8 процента) и Казахстан (48,2 процента).

Экспортные поставки в страны ЕАЭС по итогам первых пяти месяцев 2017 года выросли на 29,3 процента, импортные — на 6,3 процента. При этом стоит отметить, что до уровня 2015 года мы пока не дотягиваем. Объем вывоза товаров по сравнению с данными более успешного 2015 года сократился на 26,9 процента, а ввоз уменьшился на 20,7 процента.

Налоги и таможня

Что касается бюджетных поступлений, то здесь картина более или менее стабильная. Государственные таможенная и налоговая служба выполнили план по сборам налогов и платежей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 2 миллиарда 566 миллионов сомов.

За 6 месяцев 2017 года собрано 33 миллиарда 630 миллионов сомов налогов. План перевыполнен на 134 миллиона сомов.

За полгода Государственная таможенная служба собрала почти 15 миллиардов сомов таможенных платежей. Отмечается, что по сравнению с установленным планом сборы выросли на 1,8 процента, или стали на 261,4 миллиона сомов больше. По сравнению с первым полугодием 2016 года поступление таможенных платежей увеличилось на 1,8 миллиарда сомов, или на 14,1 процента.