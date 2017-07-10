Чынгыз Макешов о том, почему не обязательно гнаться за мечтой в большом городе

В последние годы все больше внимания уделяют развитию в Кыргызстане собственного производства. В госкомпании — Фонде развития предпринимательства — решили кредитовать не солидных бизнесменов, а молодежь. Глава фонда Чынгыз Макешов рассказал ИА «24.kg», зачем инвестировать в стартапы.

— В чем отличие проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» от прочих аналогов?

— За годы в предпринимательстве я убедился, что самое главное — инвестировать в людей. Эту идею мы и положили в основу проекта. Мы выбираем не только проекты, но еще и людей. Человек, который инвестировал в Кыргызстан, это человек, связывающий свое будущее со страной. Сейчас инвестировать в Кыргызстан очень выгодно. Особо выгодные инвестиции — это стартапы, которые дают 500 процентов годовых для их инвесторов.

— Получается, что деньги может взять любой желающий?

— Не совсем. Однажды я был на встрече с проблемными заемщиками. Удивился, когда увидел, насколько они финансово безграмотные. Этим людям нельзя давать деньги, если они не напишут бизнес-план. А банки смотрят только на то, сможет ли человек обслуживать кредит. На самом деле прежде чем дать человеку деньги, надо сначала научить его делать бизнес, просчитывать. В этом случае он, может, и не пойдет брать кредит, а найдет другие источники и ресурсы.

— То есть вы еще и финансовой грамотности учите?

— Для тех, у кого уже есть идеи, существует зарекомендовавшая себя схема. Сначала молодому человеку придется пройти небольшой курс обучения. И за это придется заплатить символическую плату. Делается это для того, чтобы будущие бизнесмены ценили знания, которые им дают. После обучения уже наступает процесс написания бизнес-плана и защиты своей идеи. «Я инвестирую в Кыргызстан» — это конкурс, и выиграть в нем могут не все.

— Есть еще какие-то условия для участия в проекте?

— Одно из главных условий кредитования проектов — выпуск продукции под общим брендом «Произведено в Кыргызстане» и выход на самоокупаемость в течение года. Финансирование стартапов — проект более чем рискованный. Но пользы для экономики в итоге может дать намного больше.

— А как получить финансирование тем, кто живет в регионах?

— Мы ездим по всей стране с лекциями и тренингами. Я сам родился в селе, поэтому хорошо знаю, с чем сталкиваются люди из глубинки. У меня даже есть любимая притча. Вот представьте, в далеком селе Бужум Баткенской области живет парень, целый день пасет баранов. После ужина вышел на улицу, тьма кромешная, лишь слышен лай собак, а по телевизору показывают Бишкек: горят огни большого города, рестораны, дорогие машины, жизнь кипит. Приехал соседский парень из Бишкека и рассказывает, как хорошо в столице. Вот и решает наш герой попытать счастья в Бишкеке. Как думаете, реализует ли он свою мечту о хорошей жизни? Согласитесь, вряд ли. Вот для таких, как он, мы и ездим по регионам, чтобы дать им шанс реализоваться.

— И как успехи в тренингах?

— В самом начале, перед стартом проекта, мы провели встречи в 27 вузах страны. Через бизнес-тренинги прошли более 10 тысяч человек. Из них проекты написали чуть больше 500. В финал прошло 25 проектов, а финансирование на сегодня получили 11. Для каждого проекта выбрали бизнес-наставников, которые будут с начинающими предпринимателями до самого окончания проекта.

— А как найти идею для бизнеса, если более или менее прибыльные сферы уже заняты?

— Знаете, это только кажется, что все ниши уже заняты другими, что нет свободных и прибыльных идей. Я всегда говорю молодежи, что не надо искать что-то великое. Идеи бизнеса лежат под ногами. Начинать нужно с малого, а расширится бизнес со временем. В пример приведу один из наших первых проектов — идею друзей Асыла и Максата, которые создали компанию «Оймо фуд». Они решили взять то, что больше всего на слуху — узгенский рис и баткенский урюк. Казалось бы, все знают об этих продуктах, любят их, но в бишкекских супермаркетах не было нормально упакованных продуктов. Кажется невероятным, но так оно и есть. Именно этот проект в итоге стал лучшим стартапом 2016 года. Сейчас компания уже выходит на рынки Казахстана и России. Этот пример хорошо показывает, что идеи рядом, буквально лежат под ногами. Нужно только их рассмотреть.