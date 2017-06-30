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Экономика

Правительство рассматривает возможность разработки золота возле природного парка

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня ознакомился с возможностью разработки золоторудного месторождения на участке «Кылдоо» в Тогуз-Тороуском районе Джаллал-Абадской области близ Государственного природного парка «Саймалуу-Таш». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства. 

По его данным, необходимость в добыче золота на руднике возникла в связи с истощением запасов полезных ископаемых на месторождении Макмал. Запасы участка «Кылдоо» оцениваются примерно в пять тонн. С запуском проекта появится возможность улучшения социально-экономического положения района, увеличения налоговых поступлений и создания дополнительных 250 рабочих мест, говорится в сообщении.

Природный парк организован в 2001 году на площади 32 тысячи 50 гектаров. На его территории расположены уникальные природные комплексы урочища Кугарт и многочисленные петроглифы, имеющие большую культурную и историческую ценность. В связи с тем, что участок "Кылдоо" заходит на территорию парка «Саймалуу-Таш», на данный момент привлечь инвесторов для разработки золоторудного месторождения не представляется возможным, отмечает правительство.

В ходе ознакомления с Государственным природным парком глава правительства подчеркнул, что для решения вопроса, связанного с месторождением, будет организовано совещание с привлечением соответствующих государственных органов и заинтересованных сторон.
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