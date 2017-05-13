Фонд развития. Босякам здесь не место

Претензии к Российско-Кыргызскому фонду развития предъявляются с самого начала его работы. Сначала его обвиняли в слишком строгих правилах. Теперь в том, что «жирные» кредиты могут получить лишь сильные мира сего.

Странности кредитной политики

На начало апреля Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал напрямую и через банки-партнеры 710 проектов на $222 миллиона. Проекты развития инфраструктуры торговли занимают третье место среди одобренных кредитов — 11 процентов.

Больше финансируются только проекты в агропромышленном комплексе (28 процентов) и сфере транспорта и логистики (15 процентов).

Больше всего кредитов выдали в Бишкеке (209), Джалал-Абадской (120) и Чуйской областях (110). На 14 апреля фонд выдал 3 кредита на инфраструктуру торговли на $21 миллион.

Стоит отметить, что получить открытые данные о заемщиках невозможно. В Фонде дают только информацию о количестве кредитов, общей сумме и сферах, которые кредитуются. Более детальная информация является закрытой и составляет служебную и коммерческую тайну.

Правда, иногда в РКФР все же указывают названия кредитуемых компаний и сумму кредита. Но делается это исключительно с согласия заемщика. Оно и понятно. Когда человек получает такие огромные деньги, не хочется это афишировать, мало ли что.

Однако именно эта лазейка стала для политиков и крупных бизнесменов возможностью скрыть то, что именно они пользуются финансами фонда. А ведь изначально его создали именно для того, чтобы дешевые и длинные деньги стали доступны простым предпринимателям, в том числе и в регионах.

От торговли не откажемся!

Скандал разгорелся после откровений кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Лидер «Республики — Ата Журт» неожиданно поведал о своих богатствах и о том, чем владеют его ближайшие родственники. Больше всего негодований вызвало то, что на строительство торгово-развлекательного центра «Азия Молл» жена Омурбека Бабанова Рита Бирбаева получила кредит в Российско-Кыргызском фонде развития.

Позже историю вспомнили и в парламенте. Во время обсуждения одного из законопроектов депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева высказала претензии председателю правления РКФР Кубанычбеку Кулматову.

«Когда аффилированные с крупными политиками люди берут кредиты, у них не возникает проблем. А вот у простых предпринимателей есть сложности», — высказалась парламентарий.

Кубанычбек Кулматов резко ответил, что ни одного пункта устава или правил работы фонда при выдаче кредитов не нарушено.

Правда, на деле выясняется, что кредит на строительство «Азия Молла» далеко не единственный на сферу торговли, выданный крупному бизнесмену или известному политику.

Весной в Бишкеке открылись сразу два крупных торговых центра — «Бишкекоптомаркет» и очередной гипермаркет «Глобус». Источники ИА «24.kg» уверены, что обе торговые точки построены за счет кредитных средств Российско-Кыргызского фонда развития.

Правда, бизнесмены это упорно отрицают. «У нас данных о том, что какой-то из наших гипермаркетов построен на средства РКФР, нет. Возведением объекта занимались подрядчики. Возможно, они и брали кредит», — рассказала ИА «24.kg» руководитель отдела маркетинга гипермаркета «Глобус» Ксения Кочергина.

Что касается «Бишкекоптомаркета», то его владельцы признались, что объект построен на кредитные деньги. «Для строительства магазина мы брали кредит. Однако он получен не в РКФР», — отметил в разговоре с журналистом специалист отдела маркетинга торгового центра, представившийся Муратом.

Официально в базе данных Министерства юстиции Кыргызстана руководителем и учредителем «Бишкекоптомаркета» числится Мамытова Айнура Джанболотовна. Однако источники ИА «24.kg» отмечают, что истинным владельцем объекта является известный бизнесмен Чынгыз Алканов.

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Кроме того, по неподтвержденным данным, он взял кредит для возведения торгового центра в 7 миллионов сомов. Можно отметить, что представители магазина просто недоговаривают. Кредит они могли получить в одном из коммерческих банков под низкие проценты благодаря программе РКФР по поддержке малого и среднего бизнеса.

Однако любовью к торговле грешат не только столичные бизнесмены и олигархи. Например, в конце апреля в селе Александровка Московского района открылся новый торговый центр «А.Mega». Его построили благодаря тому, что владельцы взяли кредит в «Айыл Банке» по программе РКФР по поддержке малого и среднего бизнеса.

Также по информации, требующей подтверждения, несколько проектов благодаря деньгам фонда смог профинансировать Аскар Салымбеков. Напомним, он является основателем и владельцем самого крупного в Центральной Азии рынка «Дордой». Сейчас в структуру одноименного холдинга входят охранная, строительная, страховая компании, газета и даже форелевое хозяйство.

Холдинг есть, а денег нет

Есть в списке богатых и знаменитых и люди, которые средства фонда использовали на развитие так нужного Кыргызстану производства.

Например, в сообщениях о выданных кредитах всплыло имя Нуржамал Байболовой. 30 марта 2017 года в Балыкчи открылся логистический центр по хранению фруктов ОсОО «Оберон». Сумма финансирования РКФР составила 50 миллионов сомов через «Айыл Банк» и $916 тысяч через коммерческий банк «Кыргызстан». Общая стоимость инвестиций в проект оценивается в 4 миллиона 450 тысяч сомов.

Предприятие, как сообщила тогда пресс-служба фонда, нацелено на экспорт фруктов. Для этого даже создали линию по производству плодоовощной продукции и замороженных фруктов.

Вроде, все именно так, как хочется. Фонд выдал деньги именно на ту сферу, которую нужно развивать в стране. Есть только одно большое «но».

Кредит выдан ОсОО «Оберон». Оно принадлежит Нуржамал Байболовой, супруге экс-генерального прокурора Кубатбека Байболова. Кроме логистического центра, в собственности у Байболовых еще несколько объектов. Так, ОсОО «Оберон» принадлежит часть Ортосайского рынка в Бишкеке.

Нуржамал Байболова отрицает, что кредит получила благодаря известности и связям. Наоборот, она уверена, что ей это только мешало.

«Нам наша известность только мешала. Кредит долго не хотели давать, все время волокитили. Однако и мы, и наши сотрудники решили идти до конца. Мы собрали все нужные документы, предоставили залог и гарантию, что мы действительно вернем кредит. В итоге у нас все получилось. К тому же наш проект полностью соответствует целям фонда. Так что никаких поблажек не было. Хотя и жесткие условия выдачи кредитов — это тоже правильно», — прокомментировала ситуацию ИА «24.kg» Нуржамал Байболова.

Еще один крупный агрокредит, в 20 миллионов сомов, получило ОсОО «Казгрейн» из Токмака. Оно является крупнейшим мельнично-элеваторным комплексом в Кыргызстане с собственной производственной и логистической базой. Компания специализируется на производстве муки и макаронных изделий под торговой маркой «Алия». Кредит предприятие получило на покупку оборудования по производству макаронных изделий.

И все бы ничего, да только ОсОО «Казгрейн» — не какое-то рядовое мукомольное предприятие. Компания входит в состав холдинга «Аю» Шаршенбека Абдыкеримова. На сегодня в нем 27 компаний. Холдинг более чем успешен и с каждым годом становится все больше.

Деньги – к деньгам

В апреле депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров потребовал, чтобы журналисты страны отчитались в своих доходах. Мотивировал он это тем, что сотрудники СМИ шантажируют чиновников и депутатов.

«Каждый журналист и владелец СМИ должен до копейки отчитаться перед народом. Если их не унять, так и будут писать сплетни и слухи, будоражить народ и богатеть», — заявил Акылбек Жапаров.

К кредитам Фонда развития и их получателям такое же отношение. Дескать, какое дело журналистам до того, кто получил кредит. Главное, что благодаря этому экономика развивается. С одной стороны верно. С другой — истории тех, кто даже с хорошим проектом не смог получить заветные длинные и льготные деньги.

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Глава кооператива «Таза жан Агро» Рысбек Иманалиев год пытался получить кредит в РКФР. Производственник и владелец успешного кооператива хотел установить на полях систему капельного орошения. Но в выдаче кредита ему отказали из-за отсутствия залога.

А крупные бизнесмены и известные политики со связями продолжают брать кредиты. Согласитесь, сложно представить, что у ОсОО «Оберон» или холдинга «Аю» нет собственных средств на покупку нужного оборудования для предприятий. Но в случае с Российско-Кыргызским фондом развития как никогда лучше применима пословица: «Деньги — к деньгам».

«В какой-то степени мнение о том, что кредиты дают только тем, у кого есть деньги, — верное. Но это нормально. Они же не могут раздавать деньги направо и налево. У фонда должна быть гарантия того, что средства вернутся. Многие говорят, что вот есть хорошие ребята, у них есть идеи, им надо средства дать. Но это неверно. А где гарантия, что средства вернутся? Деньги фонда должны возвращаться, чтобы дальше работать на благо Кыргызстана», — заключила Нуржамал Байболова.