В парламенте произошла словесная перепалка с Кубанычбеком Кулматовым

В парламенте произошла словесная перепалка между депутатом Эльвирой Сурабалдиевой и председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбеком Кулматовым.

Депутат напомнила председателю РКФР историю кредитов птицефабрики «Брид». Эльвира Сурабалдиева считает, что вместо помощи кыргызскому бизнесу предпринимателя просто обанкротили. Однако у Кубанычбека Кулматова своя версия произошедшего.

«ОсОО «Брид» получило крупный кредит, и целый год проблем не было. Но когда прошел год и пришло время платить основную сумму долга с процентами, человек нам сказал, что не будет этого делать. Более того, он поставил нам условие, что будет платить только в случае, если мы дадим ему еще один кредит. Но как мы можем это сделать без залога? Я считаю, что действия фонда в этом случае были абсолютно верными», — отметил Кубанычбек Кулматов.

На это Эльвира Сурабалдиева ответила, что проблемы у предпринимателя возникли только потому, что он — просто бизнесмен.

Когда аффилированные с крупными политиками люди берут кредиты, у них не возникает проблем. А вот у простых предпринимателей есть сложности. Эльвира Сурабалдиева

На это Кубанычбек Кулматов парировал, что нарушений устава и правил фонда при выдаче кредитов не было. Ни один политик кредит не получил. Эльвира Сурабалдиева попросила председателя правления РКФР вести себя более сдержанно.