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Власть

Депутат от «Бир Бола» требует, чтобы журналисты отчитались о доходах

Депутат парламента Акылбек Жапаров (фракция «Бир Бол») сегодня потребовал, чтобы журналисты отчитались о своих доходах публично. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша во время рассмотрения в третьем чтении поправок в Закон «О средствах массовой информации».

Акылбек Жапаров отметил, что при тираже газеты менее одной тысячи экземпляров учредители и редактора имеют дорогие иномарки, живут в особняках. По мнению бирболовца, все это косвенно указывает на наличие у таких журналистов теневого бизнеса.

Каждый журналист и владелец СМИ должен до копейки отчитаться перед народом. Если их не унять, так и будут писать сплетни и слухи, будоражить народ и богатеть.

Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров раскритиковал некоторых журналистов, которые вымогают финансы у чиновников, фактически шантажируя тем, что напишет критическую статью. Однако член фракции «Бир Бол» не назвал имена журналистов, уличенных в подобных деяниях.

Он предложил внести соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы для ужесточения наказания работников СМИ.

Журналисты, вымогающие деньги, действительно в КР есть. Например, Жолдошбек Алиев был задержан сотрудниками АКС ГКНБ за вымогательство взятки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49896/
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