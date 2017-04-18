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Экономика

Кубанычбек Кулматов об ОсОО «Брид»: Мошенник должен ответить за свои действия

«Мошенник должен отвечать за свое мошенничество», — заявил сегодня председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбек Кулматов на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике, комментируя заявление бывшего владельца ОсОО «Брид» о рейдерском захвате птицефабрики.

Напомним, Владимир Хегай считает, что РКФР довел его компанию до банкротства. Более того, птицефабрика до вмешательства фонда работала достаточно успешно.

Однако в Фонде развития обвинения заемщиков считают необоснованными. Зампредседателя РКФР Эркин Асрандиев заявил, что бывшие владельцы птицефабрики скрыли от них истинный размер своего долга.

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Кубанычбек Кулматов заявил, что кроме тех денег, которые бывший владелец получил обманным путем и не вернул РКФР, у него есть и кредиторская задолженность в $1,6 миллиона.

«Он может говорить все, что хочет. Мы обратились в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Они возбудили уголовное дело. Мы по внесудебной практике забрали. Когда он нам стал говорить, чтобы мы дали ему еще кредит в $1,5 миллиона или забрали фабрику, мы ее и забрали», — прокомментировал Кубанычбек Кулматов.

«Мы сейчас не можем раскрывать подробности этого дела. Уже четыре суда проведено, мы три выиграли, идет еще один процесс. Возбуждено уголовное дело. Пока расследование не закончится, мы не можем ничего рассказывать», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/49803/
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