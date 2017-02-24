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Экономика

Птицефабрика «Брид» работала успешно, пока не вмешался Российско-Кыргызский фонд

Птицефабрика «Брид» в селе Ленинском работала успешно, пока руководство не обратилось за помощью в Российско-Кыргызский фонд развития. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил кредитор Юрий Тюмкин.

По его словам, предприятие самостоятельно покупало оборудование, поэтому знает цены на рынке. «Однако РКФР нашел самое дорогое где-то в Липецке. Директор фабрики не видел денег, которые выделил фонд», — заявил Юрий Тюмкин.

Складывается впечатление, что РКФР намеренно завышает все издержки. У директора забрали все документы, печати. Доказать что-то он не может. Управление фабрикой передали третьим лицам.

Юрий Тюмкин

Директор ОсОО «Брид» Владимир Хегай рассказал, что обратился в фонд, чтобы уменьшить потери и поставить новое оборудование.

«До этого работа шла успешно. Первый транш не успели заплатить. В фонде сказали, чтобы его закрыть, надо подписать отступной договор. Сумма кредита составляет $2,7 миллиона. Оценщики, которых нанял фонд, оценили имущество в $4,8 миллиона, но отдавать разницу они не намерены», — отметил он.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45788/
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