Птицефабрика «Брид» скрыла от Российско-Кыргызского фонда размер долга

Руководство Ос ОО «Брид» скрыло от Российско-Кыргызского фонда развития финансовые подробности о предприятии. Об этом рассказал член правления РКФР Эркин Асрандиев.

К финансированию проекта РКФР приступил в начале 2016 года. Заемные средства в размере $2 миллионов 766,52 тысячи использовали по целевому назначению — для расширения и модернизации действующей птицефабрики по производству яиц.

Компания самостоятельно подготовила бизнес-план и запросила $1 миллион на погашение ранее полученного кредита и еще $1,7 миллиона — на реконструкцию цехов и модернизацию оборудования.

Средства передали компании безналичным путем, то есть они поступили на счет Ос ОО «Брид» . Дальше директор перечислял их поставщикам оборудования.

«В течение всего 2016 года к компании не было вопросов. Погашение процентов по займу проводилось своевременно. Позже директор ОсОО Владимир Хегай накопил частные долги и скрыл их от фонда. На момент подачи заявки предприятие имело кредиторскую задолженность, то есть огромные долги, которые в отчетности не отражались. У кого-то корма в долг брали, у кого-то молодняк взаймы. До сих пор точную сумму задолженности компания не раскрывает. По нашим подсчетам это около $1,5 миллиона», — пояснил Эркин Асрандиев.

Директор птицефабрики добровольно передал фонду залоговое имущество. Для того чтобы найти нового владельца имущественного комплекса птицефабрики, РКФР 27 января объявил публичные торги на имущественный комплекс предприятия. Птицефабрику выставили на продажу за $2,7 миллиона. Если ее продадут дороже, фонд вернет разницу бывшему владельцу.