Как Российско-Кыргызский фонд разорил птицефабрику, рассказали кредиторы

По его словам, пострадали 30 кредиторов ленинской птицефабрики. «Мы столкнулись с ужасающими фактами разграбления предприятия. В 2002 году открыта птицефабрика. В
Фонд настоял на том, что закажет оборудование для фабрики.
Но оборудование оказалось дорогим. Владельцы не смогли заплатить первый транш ввиду объективных причин.Кайрат Загибаев
«Руководство фонда придумало схему — за долги забрать предприятие. Владелец передал землю и оборудование, а РКФР обещало вернуть фабрику в рассрочку, чтобы директор мог выплатить оставшийся долг. Как только документы оформили, его выгнали из фонда. Вернулся на фабрику, а там уже выставили охрану», — сказал Кайрат Загибаев.
Он добавил, что за этим делом стоят высокопоставленные люди. Кредиторы надеются добиться справедливости в суде.