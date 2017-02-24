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Экономика

Как Российско-Кыргызский фонд разорил птицефабрику, рассказали кредиторы

Российско-Кыргызский фонд разорил птицефабрику «Брид» в селе Ленинском. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил адвокат Кайрат Загибаев.

По его словам, пострадали 30 кредиторов ленинской птицефабрики. «Мы столкнулись с ужасающими фактами разграбления предприятия. В 2002 году открыта птицефабрика. В 2015-м ее руководитель обратился в РКФР для получения $2,7 миллиона на развитие», — пояснил Кайрат Загибаев.

Фонд настоял на том, что закажет оборудование для фабрики.

Но оборудование оказалось дорогим. Владельцы не смогли заплатить первый транш ввиду объективных причин.

Кайрат Загибаев

«Руководство фонда придумало схему — за долги забрать предприятие. Владелец передал землю и оборудование, а РКФР обещало вернуть фабрику в рассрочку, чтобы директор мог выплатить оставшийся долг. Как только документы оформили, его выгнали из фонда. Вернулся на фабрику, а там уже выставили охрану», — сказал Кайрат Загибаев.

Он добавил, что за этим делом стоят высокопоставленные люди. Кредиторы надеются добиться справедливости в суде.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/45787/
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