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Экономика
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Санкции против банка: НБ КР заявил о стабильности финансового сектора

Национальный банк Кыргызской Республики выступил с официальным заявлением в связи с введением санкций в отношении одного из коммерческих банков страны, заверив в полной устойчивости финансовой системы.

По данным НБ КР, банковский сектор страны сохраняет стабильность, обладает достаточной ликвидностью, адекватным уровнем капитализации и устойчивостью к внешним рискам. Все коммерческие банки продолжают работать штатно и предоставляют клиентам полный спектр финансовых услуг.

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НБ КР ведет постоянный мониторинг текущей ситуации. При необходимости регулятор применит инструменты в рамках законов «О Национальном банке» и «О банках и банковской деятельности», чтобы минимизировать возможное влияние внешних ограничений на финансово-кредитную систему государства.

Как сообщалось ранее, в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза против России под ограничения попал «ЭкоИсламикБанк». Согласно реестру ЕС, ограничения ввели из-за использования им системы передачи финансовых сообщений якобы для помощи РФ обходить наложенные запреты.

  • Из-за подозрений в обходе ограничений против России под международные санкции стали попадать компании из третьих стран. Так, в рамках 20-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против зарегистрированной в Бишкеке криптовалютной платформы TengriCoin, «Керемет Банка» и «Капитал Банка». Кроме того, полностью запретили поставку в республику металлорежущих станков с числовым программным управлением и сложного коммуникационного оборудования.
  • С 2024 по 2025 год под различные ограничительные меры США, Великобритании, ЕС и Канады уже попали несколько коммерческих структур Кыргызстана. В их числе «Капитал Банк Центральной Азии», банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», платежная платформа A7, криптовалютные биржи Grinex и Meer. Первые санкции против частных компаний республики международные партнеры применили в июне 2024 года.
  • Власти Кыргызстана неоднократно заявляли о полной необоснованности санкций против отечественных банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН раскритиковал Запад за экономические ограничения в отношении республики. Глава государства назвал подобные шаги прямым вмешательством во внутренние дела страны и давлением, которое серьезно препятствует развитию еще только формирующейся национальной экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383205/
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