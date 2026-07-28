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Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля

Фото из интернета. После серьезного падения казахстанский тенге отыграл часть потерь

После последнего отката евро, российский рубль, казахский тенге и китайский юань уверенно выросли. Позиции традиционно удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,7017 сома (рост на 0,16 процента). Возобновил рост, но остается ниже отметки 100 сомов и на минимальных значениях года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,12 сома, продажа — 100,11 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1226 сома (рост на 0,61 процента). Заметно укрепился.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,037 сома, продажа — 1,131 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 28 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

33 678 сомов

+204 сомов

-1 572 сомов

+2 682 сомов

50 000 рублей

56 130 сомов

+340 сомов

-2 620 сомов

+4 470 сомов

100 000 рублей

112 260 сомов

+680 сомов

-5 240 сомов

+8 940 сомов

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1852 сома (рост на 0,76 процента). Показала наилучшую динамику рост среди всех валют.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1657 сома, продажа — 0,1941 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,9236 сома (рост на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,62 сома, продажа — 13,11 сома.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 28 июля

  • Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383204/
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