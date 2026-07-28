Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля

После последнего отката евро, российский рубль, казахский тенге и китайский юань уверенно выросли. Позиции традиционно удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,7017 сома (рост на 0,16 процента). Возобновил рост, но остается ниже отметки 100 сомов и на минимальных значениях года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,12 сома, продажа — 100,11 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1226 сома (рост на 0,61 процента). Заметно укрепился.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,037 сома, продажа — 1,131 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 28 июля 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
33 678 сомов
|
+204 сомов
|
-1 572 сомов
|
+2 682 сомов
|
50 000 рублей
|
56 130 сомов
|
+340 сомов
|
-2 620 сомов
|
+4 470 сомов
|
100 000 рублей
|
112 260 сомов
|
+680 сомов
|
-5 240 сомов
|
+8 940 сомов
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1852 сома (рост на 0,76 процента). Показала наилучшую динамику рост среди всех валют.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1657 сома, продажа — 0,1941 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9236 сома (рост на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,62 сома, продажа — 13,11 сома.
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Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.