Рубль подешевел к сому, доллар стабилен. Курс валют на 22 июля

Официальный курс евро, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,69 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 101,818 сома (рост на 0,004 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,39 сома, продажа — 102,38 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,1157 сома (снижение на 0,13 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,101 сома, продажа — 1,127 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1652 сома (рост на 0,92 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1406 сома, продажа — 0,1753 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1874 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.