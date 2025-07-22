Рубль подешевел к сому, доллар стабилен. Курс валют на 22 июля

Фото из интернета. Тенге за последние сутки заметно укрепился

Официальный курс евро, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,69 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР: 101,818 сома (рост на 0,004 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,39 сома, продажа — 102,38 сома.

Российский рубль

Официальный курс НБ КР: 1,1157 сома (снижение на 0,13 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,101 сома, продажа — 1,127 сома.

Казахстанский тенге

Официальный курс НБ КР: 0,1652 сома (рост на 0,92 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1406 сома, продажа — 0,1753 сома.

Китайский юань