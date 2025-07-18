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Экономика

Кластер «Ала-Тоо Резорт». Проданы все участки, выставленные на аукцион

С аукциона проданы 14 лотов в горнолыжном кластере «Ала-Тоо Резорт» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению госимуществом.

По ее данным, электронные торги проводились с 15 по 18 июля 2025 года. На аукцион выставлены земельные участки с готовым проектом, где проводятся строительные работы дорог, а также канатной дороги. Общая сумма торгов составила 472 миллиона 589 тысяч 298 сомов.

«На этих участках построят 3-4-5-звездочные отели, VIP-коттеджи, этно-таунхаус, рестораны, кафе и другие коммерческие объекты, которые победитель конкурса должен построить и сдать в эксплуатацию в течение двух лет. На аукционе выставляли 5 пятизвездочных гостиничных комплекса; 1 двухзвездочный комплекс, 23 модульных дома; 7 VIP коттеджей из срубов. Проданы все лоты. Так как есть еще заинтересованные инвесторы, предположительно будет решено выставить на торги еще 35 лотов», — говорится в сообщении.

На первых трех аукционах продано 11 участков земли.

Напомним, что Садыр Жапаров 14 июля провел рабочее совещание в Чолпон-Ате, посвященное ходу подготовительных работ по строительству всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336772/
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