Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». На аукционе продано еще четыре лота

В рамках реализации проекта по строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт» прошел второй аукцион. Об этом сообщает Госагентство по управлению госимуществом.
Аукцион по продаже земельных участков реализовал четыре участка на общую сумму 42 миллиона сомов.
Отмечается, что проданы:
- участок под строительство пятизвездочного гостиничного комплекса — 7,8 миллиона сомов;
- участок под строительство 23 модульных домов — 20,8 миллиона сомов;
- два участка под строительство VIP-коттеджей из сруба — 5,7 миллиона сомов и 7,5 миллиона сомов.
В первый день аукциона было продано четыре земельных участка на 355 миллиона сомов.
Напомним, что Садыр Жапаров 14 июля провел рабочее совещание в Чолпон-Ате, посвященное ходу подготовительных работ по строительству всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт».