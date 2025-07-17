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Экономика

Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». На аукционе продано еще четыре лота

В рамках реализации проекта по строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт» прошел второй аукцион. Об этом сообщает Госагентство по управлению госимуществом.

Аукцион по продаже земельных участков реализовал четыре участка на общую сумму 42 миллиона сомов.

Отмечается, что проданы:

  • участок под строительство пятизвездочного гостиничного комплекса — 7,8 миллиона сомов;
  • участок под строительство 23 модульных домов — 20,8 миллиона сомов;
  • два участка под строительство VIP-коттеджей из сруба — 5,7 миллиона сомов и 7,5 миллиона сомов.

В первый день аукциона было продано четыре земельных участка на 355 миллиона сомов.

Напомним, что Садыр Жапаров 14 июля провел рабочее совещание в Чолпон-Ате, посвященное ходу подготовительных работ по строительству всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт».

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336538/
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