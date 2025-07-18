Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». Еще три участка проданы на аукционе

В рамках реализации проекта по строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт» прошел третий аукцион, сообщает Госагентство по управлению госимуществом.

По его данным, продано еще три земельных участка общей площадью 1 тысяча 232 квадратных метра на сумму 31,6 миллиона сомов.

На торги выставили три лота:

участок под пятизвездочный гостиничный комплекс площадью 800 квадратов по стартовой цене 13,6 миллиона сомов;

участок под строительство VIP-коттеджей из срубов, 216 квадратных метров со стартовой ценой 3 миллиона сомов;

участок под строительство VIP-коттеджей из срубов, 216 квадратов со стартовой ценой 3 миллиона сомов.

На первых двух аукционах продано восемь участков земли.

Напомним, что Садыр Жапаров 14 июля провел рабочее совещание в Чолпон-Ате, посвященное ходу подготовительных работ по строительству всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт».