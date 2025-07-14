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Власть

Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»

Садыр Жапаров сегодня, 14 июля, провел рабочее совещание в Чолпон-Ате, посвященное ходу подготовительных работ по строительству всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт». Об этом сообщает пресс-служба президента.

В совещании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств.

Глава государства заслушал подробные отчеты ответственных лиц о ходе проектирования и начальных этапах реализации. В частности, министр энергетики доложил о схемах энергоснабжения курорта, а главы Минстроя и Минтранса рассказали о планах строительства инженерных сетей и автодорожного сообщения в районе.

Завершение строительства первой канатной дороги запланировано на лето 2026 года.

В рамках совещания также объявлено о проведении с 15 по 18 июля 2025 года аукциона по продаже 49 лотов. К участию приглашены как отечественные, так и зарубежные инвесторы.

Земельные участки предназначены под строительство гостиниц уровня 3–5 звезд, VIP-коттеджей, этно-таунхаусов, ресторанов, кафе, SPA-комплексов и других туристических и коммерческих объектов. Участие в проекте дает возможность инвесторам стать частью одного из крупнейших туристических кластеров Центральной Азии, ориентированного на стандарты международного уровня.

В завершение совещания Садыр Жапаров подчеркнул важность своевременного и полного финансирования работ на всех этапах. Он поручил ответственным органам не допускать задержек в реализации проекта, особенно в части подготовительных и инфраструктурных мероприятий, чтобы обеспечить непрерывность строительного процесса и соблюдение обозначенных сроков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336203/
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